Çete dayağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri mayıs ayında, cezaevindeki çete lideri Ümit Saral’ın isteği üzerine koluna yaptığı alçının içinde cezaevine cep telefonu sokan Avukat Tolgahan Çeken ve 21 çete üyesine operasyon düzenlemişti. Çeken ve 21 kişi tutuklanırken, Çeken’in çete üyelerini Saral’ın talimatları doğrultusunda suç olaylarına azmettirdiği belirlenmişti.

Polis, yeni bir operasyonla Sarallar çetesinden yedi kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişiler tutuklandı. Uyuşturucu, silah ve polis yelekleriyle yakalanan çete üyelerinin, 16 iş adamını yüksek miktarda haraç almak için tehdit ettiği, iş adamlarından sadece ikisinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu iş adamlarının dayak yemelerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin kameralı tespitine göre; 26 Ocak’ta çete üyesi kişiler, büyük bir bölümünü ödeyip 60 bin liralık kısmını ödeyemediği borçlusunun yönlendirmesiyle iş adamı H.K.’nın ofisini silahlarla bastı. Borcu sekiz kat artırarak 60 bin lira yerine H.K.’dan 500 bin lira isteyen çete üyeleri, 60 yaşındaki iş adamının bunu kabul etmemesi üzerine onu dövdüler. İş adamı H.K. şikayetçi oldu.

Ailesiyle tehdit ettiler

Çetenin, tekstil ticareti yapan Y.A. isimli bir iş adamını da tehdit ettiği belirlendi. Polis soruşturmasına göre, Y.A. ayrıldığı ortağı A.Ö. ile alacak-verecek sebebiyle husumet yaşadı. Y.A.’ya borcu olan A.Ö., çeteden yardım istedi. Bunun üzerine çete mensuplarının, Y.A.’nın iş yerinin önüne gidip kendisini telefonla arayarak “Seninle görüşmemiz gerek. Sana ceza kestik, 500 bin dolar ödeyeceksin. Hemen iş yerine gel” dediği, Y.A.’nın da bunun üzerine polisi aradığı öğrenildi. Çetenin isteğine olumlu yanıt vermeyen Y.A.’nın telefonda ‘eşine, çocuklarına ve sana veririz’ diyerek tehdit edildiği belirlenirken, Y.A.’nın savcılığa başvurduğu öğrenildi.