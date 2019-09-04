Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında?

Cenk Fersoy, Kanal D ekranında 2. Sayfa programına konuk oldu. Seksenler dizisi ile yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Cenk Fersoy, dizinin çekimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hadise'nin dans videosunu tiye aldığı görüntüler üzerine de konuşuldu. Bilindiği üzere Cenf Fersoy'un videosu da en az orjinali kadar ilgi görmüştü.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve Türkiye olmak üzere üç ülkede geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.

Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Seksenler dizisinde tanıştığı Begüm Öner ile 23 Ağu 2015 tarihinde nikah masasına oturdu.