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01.09.2019 - 14:59

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak?

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,63'lük artışla 289 liradan tamamladı. Gram altın fiyatları borsanın işleme kapanması ile 285 liraya kadar geriledi. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak?

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimler düğün sezonunun devam ettiği şu günlerde araştırılmaya devam ediyor. Türkiye ve Dünya piyasalarında en önemli yatırım araçları arasında gösterilen gram altın fiyatları haftanın son işlem gününde 289 liradan işlem gördü ve günü 0,63 artışla tamamladı. Piyasaların işleme kapanmasının ardından 24 ayar külçe altının gram fiyatı 285 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki altın fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN: Gram altın haftanın son işlem gününü 289 liradan kapatmasının ardından an itibariyle 283,60 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın fiyatları haftanın son işlem gününü 470 lira seviyelerinden tamamlamasının ardından an itibariyle 464,30 liradan işlem görüyor.

 

 

Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldüKütahya'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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