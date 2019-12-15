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16.12.2019 - 00:56 |

Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Piyasaların açılmasına birkaç saat kala altın fiyatlarıyla ilgili arayışlar sürüyor. Peki şu an itibariyle altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Aralık Pazartesi günü öncesi altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Altın ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Altın bozdurmak isteyenlerin de merakla araştırdığı altın fiyatları kaç lira?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira

YARIM ALTIN: 900,11 Lira

GRAM ALTIN: 275,96 Lira

Akü hırsızları yakalandıMardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
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