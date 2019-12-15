Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları

Altın ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Altın bozdurmak isteyenlerin de merakla araştırdığı altın fiyatları kaç lira?



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira

YARIM ALTIN: 900,11 Lira

GRAM ALTIN: 275,96 Lira