16.12.2019 - 00:56 |
Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları
Piyasaların açılmasına birkaç saat kala altın fiyatlarıyla ilgili arayışlar sürüyor. Peki şu an itibariyle altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Aralık Pazartesi günü öncesi altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...
Altın ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Altın bozdurmak isteyenlerin de merakla araştırdığı altın fiyatları kaç lira?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 ARALIK
ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira
YARIM ALTIN: 900,11 Lira
GRAM ALTIN: 275,96 Lira