Chefs' Arena başlıyor! Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir?

Kanal D'nin yeni yarışması için geri sayım başladı. Bu hafta başlayacak olan Chefs Arena'da kimler yarışacak merak konusu. En iyi şeflerin yarışacağı iddialı yarışmada Batuhan Piatti patron. Peki, Batuhan Piatti kimdir?

CHEFS' ARENA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Chefs' Arena 1. Bölüm Fragmanı yayında! Chef’s Arena cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!

CHEFS' ARENA 1. BÖLÜM FRAGMANI

ŞEF BATUHAN PİATTİ ZEYNİOĞLU KİMDİR?

Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.

İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin babası Yozgatlı. ASıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nendeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.