Cinayet Osman Bey'in üzerine kaldı! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 1. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 2. bölümde Tekfur'un ölümü sonrası cinayet Osman Gazi'nin üzerine kalıyor. Osman Gazi'nin kendisini aklaması gerekiyor. Bamsı Dündar'a vurucu cümleyi söylerken Dündar'ın kızı da ölümle burun buruna... Osman Bey teslim olursa Aygül'ün de hayatı kurtulacak. Peki, Osman Bey nasıl bir yol izleyecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.