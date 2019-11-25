Cinayetten 21 yıl sonra gözaltı

Uyuşturucudan arazi mafyalığına kadar birçok suça karışan, 5 cinayet ve 10 silahlı yaralama suçunun faili olarak girdiği cezaevinden 2004’te çıkan, 1990’lı yılların organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, önceki akşam İstanbul Büyükçekmece’deki villasında gözaltına alındı. Kızı ve en yakın adamıyla birlikte gözaltına alınan Korkmaz’ın, 1998’de öldürülen Kemal ve Cemal Sarıtaş kardeşlerin cinayetlerinden sorumlu tutulduğu ve ‘tasarlayarak adam öldürme suçundan’ kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi.

Villanın etrafı gece sarıldı

Korkmaz’ın hapis cezasının kesinleşmesiyle bir yıldır aranmasına yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü ve geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de bir villada olduğu belirlendi. Bunun üzerine önceki gece villanın etrafı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sarıldı. Operasyonda Korkmaz, kızı ve M.A. isimli bir adamı gözaltına alındı. Ayvaz Korkmaz’ın kızının tedbir amaçlı gözaltına alındığı ve cinayetle ilgisi olmadığı belirtilirken, M.A.’nın Korkmaz’ın en yakınındaki kişi olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

Uyuşturucudan çek tahsilatına

Ayvaz Korkmaz’ın adı ilk olarak, uyuşturucu trafiğinde İspanya pazarını ele geçirmeye çalışan Baybaşin ailesinin Türkiye’deki işlerini yürüttükleri iddia edilen Kemal ve Cemal Sarıtaş’ın öldürülmesiyle duyulmuştu. Kemal Sarıtaş 14 Haziran 1998’de, kardeşi Cemal Sarıtaş ise 1 Temmuz 1998’de uğradıkları silahlı saldırılarla öldürülürken, cinayetler kayıtlara ‘arazi kavgası’ ve ‘uyuşturucu parasının paylaşılamaması’ olarak geçmişti. Çifte cinayetin ardından uyuşturucu baronları Urfi Çetinkaya ile Hüseyin Baybaşin arasında çatışma başlamıştı. Korkmaz, uyuşturucu ticareti, arazi mafyalığı ve çek senet tahsilatının yanı sıra birçok kanlı saldırının faili olarak aranırken 11 Kasım 1999’da Ukrayna Kiev’de yakalanmıştı. 2000’de Türkiye’ye iade edilen Korkmaz, “cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle yardım ile yataklık etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Şüpheli intihar

Sarıtaş kardeşlerin yakını Atabilir Sitoçi o dönem, savcılık ve polise, cinayetlerin arkasında Hüseyin Uzun ile Ayvaz Korkmaz’ın olduğunu söylemişti. Gözaltına alınan Hüseyin Uzun, emniyet ifadesinde, cinayeti Ayvaz Korkmaz ve çetesi ile işlediklerini itiraf etmişti. Poliste bu itirafları yapan Uzun, gözaltındayken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tuvaletinde kendini asarak intihar etmişti. Korkmaz’ın, TİKKO terör örgütü üyesi olmaktan İspanya’da tutuklu Cenan Sarıtaş’ı da öldürtmeye çalıştığı ama başaramadığı iddia edilmişti. İddialar arasında Korkmaz’ın eski polis müdürü Adil Serdar Saçan’a yönelik suikast planladığı da yer alıyor.