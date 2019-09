Çizgi roman uyarlamasına büyük onur

Venedik Film Festivali’nde en saygın sinema ödülleri arasında yer alan Altın Aslan, bir çizgi roman uyarlaması olan ‘Joker’e verildi. Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in başkanlığındaki jürinin bu kararı, bir çizgi roman uyarlamasının yarışmada yer alması gibi bir ilke, önemli bir festivalde büyük ödül almasını ekledi. ‘The Hangover’ serisinin yönetmeni Todd Philips’in imzasını taşıyan film, Batman’in ezeli düşmanı Joker’i merkeze alıyor ancak alışıldık çizgi roman uyarlamalarından biri değil. Daha ziyade kaybeden bir adamın gitgide zihninin karanlığına gömülüp şiddete meyletmesini anlatan bir karakter portresi gibi işliyor ve Martin Scorsese’nin ‘Taxi Driver’ını akla getiriyor. Joaquin Phoenix’in başrolde filmi sırtlayan bir performans sergilediği film, yarışmanın favorileri arasında yer alsa da Altın Aslan alması beklenmiyordu. Ana akım sinemanın ağırlık noktasına dönüşen çizgi roman uyarlamalarının farklı şekilde ve güçlü bir sinema duygusuyla çekildiğinde onurlandırılmayı hak ettiği anlamına gelen karar, akılda kalıcı Altın Aslan ödüllerinden biri olarak kalacak. Ancak bundan daha tartışmalı karar Jüri Büyük Ödülü’nün ‘J’accuse’yle Roman Polanski’ye verilmesi oldu. 1970’lerdeki taciz davası #metoo hareketinde sonra yeniden gündeme gelen Polanski, yarışmaya seçildiği günden beri tartışmaların odağındaydı. Jüri başkanı Martel, festivalin açılışında sanatçıyla eserini ayırmanın gerekliliğinden söz etmişti. Görünüyor ki, jüri sanatçıyla eserini ayırma fikrine ödülleri dağıtırken de sadık kaldı. İsveçli yönetmen Roy Andersson’ın filmografisinin tutarlı halkası ‘About Endlessness’la En İyi Yönetmen alması kimsenin kolay kolay itiraz edemeyeceği bir sonuç olarak görülebilir. Jürinin yarışmanın beğenilen filmlerinden ‘Martin Eden’ı Luca Marinelli’ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’yle görmezden gelmedi.

Ödül listesi

Altın Aslan: ‘Joker’ (Yön.: Todd Phillips)

Jüri Büyük Ödülü: ‘J’accuse’ (Yön.: Roman Polanski)

En İyi Yöntmen: Roy Andersson (‘About Endlessness’)

En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride (‘Gloria Mundi’)

En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli (‘Martin Eden’)

En İyi Senaryo: Yonfan (‘No. 7 Cherry Lane’)

Jüri Özel Ödülü: ‘Mafia is not What It Used To Be’) (Franco Maresco)

En İyi Genç Oyuncu Ödülü: Toby Wallace (‘Babyteeth’)