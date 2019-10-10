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10.10.2019 - 12:24 | | AA

Çocuğu canlı yayına girdi, spiker ne yapacağını bilemedi

Amerikan MSNBC televizyonunun spikeri Kube, Türkiye'nin harekatını sunarken hiç beklemediği bir sürpriz yaşadı. Zor anlar yaşayan sunucu, "Özür dilerim, çocuklarım burada" dedi.

Çocuğu canlı yayına girdi, spiker ne yapacağını bilemedi

Amerikalı haber spikeri, Türkiye'nin güney sınırında  oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru  getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı canlı yayında sunarken  çocuğunun stüdyoya girmesiyle zor anlar yaşadı.

ABD basınında yer alan habere göre, MSNBC spikeri Courtney Kube, haber  bülteninde Barış Pınarı Harekatı'nı sunarken 4 yaşındaki oğlu stüdyoya girdi ve  canlı yayında Kube'ün yanına gelerek kadraja girdi.

Zor anlar yaşayan spiker Kube gülümseyerek "Özür dilerim, çocuklarım  burada." dedi. Çocuğun kadraja girmesinin ardından ekranda bölgenin haritası  gösterilmeye başlandı.

Kube, daha sonra yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki ikiz çocuklarını işe  getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

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