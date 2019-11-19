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19.11.2019 - 23:13 |

Çocuk 10. son bölümde köşk karıştı, ikisi de kovuldu! Çocuk 11. yeni fragman...

Star TV'nin yeni dizileri arasında oldukça dikkat çeken Çocuk, 10. yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Kısa sürede büyük ilgi gören dizinin son bölümüne Şule ve Zeynep'in köşkten kovulması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Çocuk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk 10. son bölümde köşk karıştı, ikisi de kovuldu! Çocuk 11. yeni fragman...

ÇOCUK 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

ÇOCUK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandıİçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.
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