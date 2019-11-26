Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

ÇOCUK 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hasan’ın hayatı Ali Kemal’in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamaz. Efe konusunda ikisinin de kararı nettir. Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelenirlerken Hasan’ın hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak Efe’yi görmek için köşke girmesi ikilinin Hasan’a olan güvenini sarsmaya başlar. Hasan’ın Zeynep’i himayesine alması bu durumu daha da körükler. İkili Yavuz’un intikamını Hasan’dan habersiz almaya karar verirken, Hasan da köşke oğlunun doğum gününe davet edilmiştir. Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine gelir. Kutlamanın yeri son anda değişmiştir. Asiye ve Akça bu durumdan Hasan’ın haberi olduğunu düşünürken, Hasan elinde hediyesiyle köşke gelir. Ali Kemal’in Hasan’a oyun oynadığını öğrenen Asiye ve Akça kahrolurken… Oyuna getirildiğini anlayan Hasan, Zeynep’in yardımıyla mekana gelir. Hasan’ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe’nin en mutlu gününü mahvederken Murat’ın Kadir’ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder. Hasan artık bir karar vermek zorundadır… Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat’ı mı kurtaracaktır… Hasan’ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.



ÇOCUK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



