Çocuk 11. yeni bölüm fragmanı... 'Canımı veririm Efe'yi vermem'

Çocuk 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuk son bölümde Ali Kemal Efe'yi saklamış Hasan ise peşine düşmüştü. Karşı hamle yapan Hasan ile Ali Kemal yeni bölümde birbirlerine silah çekiyor. Hasan Efe'yi alma derdinde... Tartışma gitgide alevlenirken Ali Kemal silahını çekiyor ve Hasan'ı vuruyor. Olay yerinden Ali Kemal kaçarken Hasan ise hayat mücadelesi veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.

Oğlundan mahrum edilen Şule Efe’nin yurt dışına gönderildiğini öğrenir. Ali Kemal’in bu hamlesi, Hasan’ın Burak’ı kaçırmasıyla karşılık bulur. Ama Hasan bu oyunda tek başına değildir. İki baba oğullarına kavuşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerken, Zeynep’in ödeyemediği borcu herkesin dahil olacağı bir belaya doğru adım adım yaklaşmaktadır.