Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bu akşam başlıyor! İşte fragman...

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Pazar Kanal D’de başlıyor!

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

YENİ FRAGMAN