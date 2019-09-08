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08.09.2019 - 12:43

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bu akşam başlıyor! İşte fragman...

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler yeni sezonuyla bu akşam ekrana gelecek. Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle izleyicisini yine çok güldürecek.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon bu akşam başlıyor! İşte fragman...

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Pazar Kanal D’de başlıyor!
Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

YENİ FRAGMAN

Düğüne giden davetliler neye uğradığını şaşırdı!Denizli'nin Kale ilçesinde, düğün salonunun olduğu binanın asansöründe 6 kişi, arıza nedeniyle 20 dakika mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu asansörde kalanlar, kurtarıldı.
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