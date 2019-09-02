Kanal D'nin her pazar kahkaha tufanı estiren komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni sezonu yakında başlıyor. Programın yeni sezonu fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan ve öğrencileri seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlanırken izleyiciler de "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

“ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2” EKİBİ BKM MUTFAK’DA BULUŞTU!

Geçen sezon kapalı gişe sahneledikleri skeçleri ile hem ekran başındakileri hem de tiyatroya gelen misafirlerini kahkahaya boğan ÇGH2 ekibi, Yılmaz Erdoğan önderliğinde yeni sezon için bir araya geldi. Yaz boyunca Ege turnesine çıkan 22 kişilik ekip, turneler dışında da Köyceğiz’de yeni skeçlerini yazdı; enerji depoladı.

SATIŞA AÇILAN YENİ SEZONUN İLK BİLETLERİ HIZLA TÜKENDİ!

Kanal D’de yer alan bölümleri canlı seyirci ile çekilen ÇGH2’nin satışa açılan yeni sezona ait ilk bölümlerinin biletleri satışa çıktığın gün tükendi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de.