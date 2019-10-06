06.10.2019 - 12:10 |
Çok Güzel Hareketler oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı
Çok Güzel Hareketler 2 - 23. Bölüm 2. fragmanı yayında! Eğlenceli skeçleri ve yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle ekrana gelecek. Peki Çok Güzel Hareketlerin oyuncuları kimler?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER FRAGMAN
OYUNCULAR KİMLER?
Ahmet Hilmi Deler
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Metin Pıhlıs
Ozan Can Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan Yorgun
Yasin Çam