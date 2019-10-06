Çok Güzel Hareketler oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle ekrana gelecek. Peki Çok Güzel Hareketlerin oyuncuları kimler?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FRAGMAN

OYUNCULAR KİMLER?

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Can Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan Yorgun

Yasin Çam