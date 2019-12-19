Çok konuşuluyor! Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Hangi gün yayınlanıyor?

Sefirin Kızı hangi gün yayınlanıyor? İlk bölümünden sonra çok konuşulan Sefirin Kızı dizisi STAR TV'de ekrana geliyor. Tanınan isimlerin yer aldığı dizide aşk hikayesi işlenirken, kadına olan şiddette konu oluyor. Peki Sefirin Kızı hangi gün yayınlanıyor? Sefirin Kızı dizisinin tam olarak konusu nedir? Oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sefirin Kızı Pazartesi günleri yayınlanıyor. Sefirin Kızı 2. yeni bölümüyle 23 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Karakterlerin şiveli konuşması ve dağların arasında yeşilliklerin içinde çekilen sahneler izleyiciler arasında çok konuşuldu. Sefirin Kızı İstanbul, Muğla ve Karadağ'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Sefirin Kızı 2. yeni bölümde Nare'nin babası, Naren ve Sancar'a karşı plan hazırlıyor. Melek'i annesi ve babasından ayırmak isteyen Nare'nin babası Melek'i her ikisinden de uzaklaştırıyor. Melek bu durum karşısında gözyaşlarına boğulurken, Nare ve Sancar hüzün dolu anlar yaşıyor. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? Nare ve Sancar, Melek'i alabilmek için ne yapacak? İşte Sefirin Kızı 2. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Uraz Kaygılaroğlu

Gediz

Doğukan Polat

Yahya

Hivda Zizan Alp

Elvan

Özlem Çakar Yalçınkaya

Refika

Erhan Alpay

Akın

Erdal Küçükkömürcü

Güven

Gonca Cilasun

Halise

Tülin Yazkan

Menekşe

Esra Kızıldoğan

Müge

Cemre Öktem

Zehra

Edip Tepeli

Kavruk Ömer

Beren Gençalp

Melek