Çok okuyan mahkûma ödül

Ziyaret sonrası hazırlanan ve komisyonda görüşülecek olan raporda, 950 kişilik cezaevinde bin 354 mahkûmun kalması nedeniyle yaşanan kapasite sıkıntısı mahkûmlarca ilk sırada dile getirilen sorun oldu. Mahkûmların şikayet ettiği konular arasında kütüphaneden yararlanma ve kitap okuma da yer aldı. Kütüphanede öğretim için olanlar hariç 10 kitap ödün alma sınırı olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kitapların kütüphane de bulunmadığını belirten mahkûmlar, yasaklı olmamasına rağmen dışarıdan gelen kitaplara ve süreli yayınlara ulaşımda cezaevi yönetimi tarafından engel çıkartıldığını kaydettiler.

Cezaevi yönetimi ise, kurum kütüphanesinde 871’i yabancı dilde olmak üzere kayıtlı 10 bin 849 kitap bulunduğunu kaydetti.

‘Ödül verin’

TBMM Alt Komisyonu ise, hazırladığı raporda mahkumların kitap okumasını teşvik etmek amacıyla tüm cezaevlerinde, “ödül sisteminin” getirilmesini önerdi. Çok kitap okumanın ödül sistemi kapsamına alınmasıyla birlikte mahkumlara, “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklulara, kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme, haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini uzatma, kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yapma, üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerini toplu olarak kullanma. Haftalık telefonla görüşme sayı veya süresini artırma, sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli ve daha uzun süreli yararlanma, haftalık harcama miktarını yarı oranında artırma, tek kişilik odada televizyon bulundurma, hediye, takdir belgesi ve tavsiye mektubu” ödülü verilebilecek.

Az yemek iddiası

Gelen yoğun şikâyetler üzerine 6 Eylül’de Bakırköy Cezaevi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, mahkûmlarla ve cezaevi idaresiyle görüşen komisyon üyesi milletvekillerinni hazırladığı raporda, mahkumların sağlık sorunlarınca yeterince ilgilenilmediği, tedavilerin geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı, sosyal faaliyetlerden ve ortak alandan yararlanılmadığı ve aramalarda özel eşyalara el konulduğu iddiaları yer aldı. 281 de yabancı mahkumun bulunduğu cezaevinde Türkiye vatandaşı mahkûmlara, yabancılardan daha çok yemek verildiği öne sürüldü.

Görüşü hafta sonuna kaydırın

Rapordaki, diğer tespit ve öneriler ise şöyle sıralandı:

- Kapasite sorununu çözmek için yeni yaşam alanları için yatırımlar yapılmalı.

- Hobi ve meslek kurslarının işlevsel ve başarılı olması nedeniyle bu tür çalışmalar artırılmalı.

- Hafta içi yaptırılan görüşlerin okula devam eden çocukların devamsızlık yapmak zorunda kalmayacakları şekilde hafta sonu günlere kaydırılması.