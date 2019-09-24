Çukur 3. sezon 3. bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı

Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinden merakla beklenen ilk sahne yayınlandı. Son olarak 69. bölümü ile ekrana gelen Çukur'un 70. bölümünden ilk sahnenin fragmanı izleyici ile buluştu. Yamaç intikam peşinde...

ÇUKUR 70. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor.

ÇUKUR 3. SEZON 3. BÖLÜM İLK SAHNE FRAGMANI