24.09.2019 - 09:06 |
Çukur 3. sezon 3. bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı
Çukur yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dün akşam 69. bölümü ile ekrana gelen Çukur dizisinin 3. sezon 3. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç babasının intikamını almak için yola çıkıyor...
Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinden merakla beklenen ilk sahne yayınlandı. Son olarak 69. bölümü ile ekrana gelen Çukur'un 70. bölümünden ilk sahnenin fragmanı izleyici ile buluştu. Yamaç intikam peşinde...
ÇUKUR 70. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI
Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor.
ÇUKUR 3. SEZON 3. BÖLÜM İLK SAHNE FRAGMANI
Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.