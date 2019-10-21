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21.10.2019 - 22:33 |

Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde Yamaç...

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 5. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Yamaç'ın Çukur'a geri dönmesi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde Yamaç...

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Çukur'a dönmesi ile fırtınanın fitili yeniden ateşleniyor. Yamaç'ın yanı sıra Çukur'u yeniden kalkındırmak isteyen bir diğer isim ise Akın oluyor. Akın, Çukur benim için geride kalan bir tesbih, bir silah bir çakmaktan ibaret değil. Çukur'u korumak benim görevim çıkışı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

ÇUKUR 3. SEZON 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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