09.09.2019 - 12:20
Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı ölüyor!
Çukur dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı. Show TV ekranında izleyici ile buluşan Çukur dizisinin yeni sezon ilk bölümünde İdris Koçovalı ölüyor. Çukur'da büyük yankı uyandıran olay herkesi deliye döndürüyor. Babasını kollarında kaybeden Yamaç, aklını kaybediyor. Peki Çukur dizisi 3. sezon yeni bölümü ile ne zaman ekrana gelecek?
Çukur dizisi 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 3. sezon yeni bölümde İdris Koçovalı uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanıyor. Yamaç'ın kollarında hayata veda eden İdris Koçovalı'nın ölümü Çukur'da büyük bir yankı uyandırıyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın ölüm haberi hızla yayılırken Yamaç yaşanan olayı kaldıramıyor ve akıl sağlığını yitiriyor.
İdris Koçovalı'nın kızının ölüm haberinin ardından ortaya çıkması kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.
ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Çukur 3. sezonu ile 16 Eylül Pazartesi akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak
ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI
Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.