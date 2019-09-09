Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı ölüyor!

Çukur dizisi 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 3. sezon yeni bölümde İdris Koçovalı uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanıyor. Yamaç'ın kollarında hayata veda eden İdris Koçovalı'nın ölümü Çukur'da büyük bir yankı uyandırıyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın ölüm haberi hızla yayılırken Yamaç yaşanan olayı kaldıramıyor ve akıl sağlığını yitiriyor.

İdris Koçovalı'nın kızının ölüm haberinin ardından ortaya çıkması kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur 3. sezonu ile 16 Eylül Pazartesi akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak

ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI