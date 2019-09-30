30.09.2019 - 10:06 |
Çukur 70. bölüm fragmanları yayında! Yamaç, Efsun'u öldürecek mi?
Çukur 70. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. İdris Koçovalı'nın Azer ailesi tarafından öldürülmesinin ardından çok zor günler geçiren Yamaç Koçovalı, intikam ateşi ile yanmaktadır. İntikam almak için hedeflerini belirleyen Yamaç, Çukur dizisi 70. bölümde iki kişiyi öldürür. Son hedefi olan Efsun'un ise hemen arkasında belirir. Peki Çukur 70. yeni bölümde Yamaç Efsun'u öldürecek mi?
Çukur dizisi 70. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yamaç belirlediği hedefleri birer birer aradan çıkarır. Yamaç'ın son hedefi ise Efsun'dur. Peki Yamaç, Efsun'u öldürebilecek midir?
Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih’in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun’a silah doğrultan Yamaç’ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.
ÇUKUR 70. BÖLÜM 2. FRAGMANI