11.11.2019 - 23:08 |
Çukur 75. son bölümde Yamaç ve Nehir yakınlaştı! 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı
Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümünde Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban'ın saldırıya uğraması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda “Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Murtaza’nın Timsah’ın karşısına çıktığı, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban saldırıya uğruyor.Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.
ÇUKUR 3. SEZON 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...