Çukur 75. son bölümde Yamaç ve Nehir yakınlaştı! 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda “Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Murtaza’nın Timsah’ın karşısına çıktığı, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban saldırıya uğruyor.Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...