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03.12.2019 - 09:51 |

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı... Vartolu babasının katiline adım adım yaklaşıyor

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu ile Yamaç mezarlıkta karşı karşıya gelirken babasının katiline adım adım yaklaştığı anlaşılıyor. Bakalım Vartolu gerçeği öğrendiğinde neler olacak?

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı... Vartolu babasının katiline adım adım yaklaşıyor

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde hapishaneden çıkan Vartolu İdris Koçovalı'yı kimin öldürdüğünü bulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Durumu da Yamaç'a anlatıyor. Yamaç, Vartolu'nun her sözüyle biraz daha kahrolurken gerçekler ortaya çıkınca neler yaşanacak çok merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek.

Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.

Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

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