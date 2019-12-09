MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı
ABONE OL
09.12.2019 - 23:34 |

Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 79. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda etmesi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.

ÇUKUR 3. SEZON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

Sıradaki Haber