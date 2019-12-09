Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.

ÇUKUR 3. SEZON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...