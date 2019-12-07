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07.12.2019 - 15:17 |

Çukur 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Ortalık savaş alanı

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ortalık savaş alanına dönüyor. Azer'in elindeki Kemal'in ölüp ölmeyeceği de merak konusu...

Çukur 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Ortalık savaş alanı

Çukur 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde diziseverler resmen aksiyona doyacak. Koçavalılar büyük bir savaşa girerken Emmi ve Cumali  vuruluyor. Yamaç'a şarapnel parçası saplanıyor. Kemal ise Azer'in namlusunun ucunda!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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