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24.12.2019 - 01:02 |

Çukur 81. son bölümde Yamaç kendisini kurtaranı buldu... Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 81. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Yamaç'ın kendisini kurtaran kişiyi bulması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 81. son bölümde Yamaç kendisini kurtaranı buldu... Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. Sezon 14. Bölümünde (81. Bölüm); Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

ÇUKUR 3. SEZON 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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