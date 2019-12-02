Çukur yeni bölüm fragmanı - Koçavalılar yardım edecek mi?

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde, Bütün çukur korku içindeyken herkes Koçavlılardan yardım bekleyecek. Peki Koçavalılar yardım edecek mi?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI