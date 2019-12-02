02.12.2019 - 08:03 |
Çukur yeni bölüm fragmanı - Koçavalılar yardım edecek mi?
Çukur 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yeni bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde, Bütün çukur korku içindeyken herkes Koçavlılardan yardım bekleyecek. Peki Koçavalılar yardım edecek mi?
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.