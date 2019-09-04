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04.09.2019 - 17:12

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?

Çukur yeni sezon için beklentiler artmış durumda... Dizinin takipçileri yeni sezonu iple çekiyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte "Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu da trend olmuş durumda...

Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?

Çukur yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler ilk bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Dizi sezonunun açılmasıyla birlikte "Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur yeni sezon için kanaldan ve yapımcıdan verilen bir tarih yok. Dizinin eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

Aynı plakayı kullanarak yaptılar! 20 tonluk vurgunTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.
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