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23.09.2019 - 17:48 |

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı kimdir?

Çukur'un yeni sezonunda genç isim Hazal Subaşı diziye dahil oluyor. Nehir karakterine hayat veren ünlü ismin hakkındaki bilgiler de bu vesileyle gündem oldu. İşte Hazal Subaşı'nın biyografisi...

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı kimdir?

Çukur bu akşam ekranlara gelirken dizinin yeni oyuncularından Hazal Subaşı'nın da biyografisi merak ediliyor. Dizide Nehir karakterine hayat veren genç oyuncunun hayatına dair bilgiler araştırılıyor.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)
2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)
2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)

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