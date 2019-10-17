Cuma namazı kılınışı | Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?
Cuma gününün anlam ve önemi yarın idrak edilecek. İslam alemi için Cuma gününde cuma namazına katılmak farz. Cuma namazına katılacak vatandaşlar, cuma namazının kaç rekat olduğunu ve cuma namazı nasıl kılınır öğrenmek istiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan Cuma namazı hakkında bilgiler...
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.