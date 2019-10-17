Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam aleminde Perşembe akşam namazının ardından Cuma günü olarak nitelendirilir. Ertesi gün okunan sela ve belli bir süre geçtikten sonra okunan öğle ezanı ile müslümanlar Allah'ın evine davet ediliyor. Cuma namazının kılınan ilk sünnetinin ardından cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazının iki rekatlık farzının ardından son dört rekatlık sünnet ve Zühre ahir namazları eda ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı 12:54'de kılınacak.

Ankara'da Cuma namazı 12:39'da kılınacak

İzmir'de Cuma namazı 13:02'de kılınacak

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