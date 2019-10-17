17.10.2019 - 15:03 |
Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta sorusu binlerce müslüman tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde özel bir yere sahip olan Cuma gününün okunun öğle ezanının ardından müslümanlar davete icabet ediyor. Kılınan dört rekatlık cuma namazı sünnetinin ardından okununan hutbenin hemen ardından cuma namazının iki rekatlık farzı cemaat ile kılınıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı saat kaçta sorusu müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam aleminde Perşembe akşam namazının ardından Cuma günü olarak nitelendirilir. Ertesi gün okunan sela ve belli bir süre geçtikten sonra okunan öğle ezanı ile müslümanlar Allah'ın evine davet ediliyor. Cuma namazının kılınan ilk sünnetinin ardından cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazının iki rekatlık farzının ardından son dört rekatlık sünnet ve Zühre ahir namazları eda ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı 12:54'de kılınacak.
Ankara'da Cuma namazı 12:39'da kılınacak
İzmir'de Cuma namazı 13:02'de kılınacak
İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ