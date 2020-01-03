Cuma namazı saati Diyanet - Cuma namazı kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve yurt geneli namaz vakitleri

İslam alemi için büyük önem taşıyan Cuma namazı bugün kılınacak. Haftanın en özel, en mübarek günü olan Cuma gününde dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, cuma namazı başta olmak üzere diğer dini görevleri için aramalarda bulunuyor. Peki 2020 Yılının ilk cuma günü olan 3 Ocak 2020 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Yeni yıl için edilecek dualar bugün cuma namazında dile getirilecek. Cuma namazında günahların affı için, hayırlı işler için, helal mal ve rızık için bol bol dua edilir. Aynı zamanda kazalardan, belalardan ve kötü insanlardan korunmak için cuma namazında dualar edilir. Bugün bol bol dua etmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sorular aarasında yer alan cuma namazı saat kaçta? Diyanet tarafından yanıtlandı. İşte Ankara cuma saati, İstanbul cuma saati, İzmir cuma saati ve il il namaz vakitleri haberimde yer alıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2020 Bugün Ankara'da cuma namazı 12:58'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2020 Bugün İstanbul'da cuma namazı 13:13'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2020 İzmir'de cuma namazı 13:20'de kılınacak.

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