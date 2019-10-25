25.10.2019 - 09:37 |
Cumartesi hava durumu ve Pazar hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden hava durumu tahminlerini yayımladı. Vatandaşlar arasında Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu nasıl olacak merak ediliyor. İşte 26-27 Ekim Cumartesi - Pazar hava durumu haberimizde...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri MGM'nin sayfasında yerini aldı. Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunu yönelten vatandaşlar, Meteoroloji'nin sayfasına akın etti. İşte Cumartesi hava durumu ve Pazar hava durumu...
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
CUMARTESİ HAVA DURUMU
Ankara : Puslu 9°C 21°C
İstanbul : Puslu 14°C 21°C
İzmir : Az Bulutlu 14°C 25°C
PAZAR HAVA DURUMU
Ankara : Parçalı Bulutlu 6°C 19°C
İstanbul : Parçalı Bulutlu 14°C 21°C
İzmir : Parçalı Bulutlu 14°C 24°C