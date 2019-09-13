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HaberlerGündemCumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...
13.09.2019 - 20:03 |

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

Cumartesi - Pazar hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'hava nasıl olacak' sorusunu resmi internet sayfasında yanıtladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu tahminleri belirlendi. MGM'nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Milyonlarca vatandaş, hafta sonu tatilini güzel değerlendirmek istiyor. Hava durumuna göre plan yapacak olan vatandaşlar, arama motoruna yaşadığı şehre göre hava durumu yazarak bilgi alıyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

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