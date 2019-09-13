Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumu...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu tahminleri belirlendi. MGM'nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Milyonlarca vatandaş, hafta sonu tatilini güzel değerlendirmek istiyor. Hava durumuna göre plan yapacak olan vatandaşlar, arama motoruna yaşadığı şehre göre hava durumu yazarak bilgi alıyor.

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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