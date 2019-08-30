Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu bilgilerini yayımladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte havanın nasıl olacağı merak konusu. Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? Özellikle hafta sonu plan yapacakları ilgilendiren hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...
Hava nasıl olacak? , Cumartesi hava durumu, Pazar hava durumu, Hafta sonu hava durumu, Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.
Doğu Karadeniz’deki Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!
Cuma) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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