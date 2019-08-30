Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!

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Doğu Karadeniz’deki Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Cuma) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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