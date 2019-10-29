Cumhuriyet Bayramı Doodle oldu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı için Google ana sayfasında sürpriz bir Doodle hazırladı. Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun mesajı veren Doodle tarayıcılarını açan kullanıcıları şaşırttı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

CUMHURİYET BAYRAMI DOODLE OLDU!

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanıyor. Bugüne özel konserler, fener alayları ve törenler düzenlenecek. Google da Cumhuriyet'in ilanının 96. yılını unutmadı ve özel bir Doodle tasarladı. İşte Google'ın Cumhuriyet Bayramı Doodle'ı:

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

29 EKİM İLE İLGİLİ ŞİİRLER

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı,

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi,

Karşılarız neşeyle.

Çünkü bugünle erdik,

Büyük Cumhuriyet'e.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım...

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR