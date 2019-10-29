DAEŞ’e 15 günde 48 operasyon düzenlendi

Ülke genelinde son 15 gün içerisinde DAEŞ’e yönelik 26 ilde 48 operasyon gerçekleştirilirken, 152 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye’deki cezaevlerinde ise, bin 174 DAEŞ, 115 de El Kaide terör örgütü mensubu bulunuyor.

Ankara’da 20 gözaltı

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi. Bunun üzerine dün sabah erken saatlerde Ankara’daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 kişiyi gözaltına aldı.

DAEŞ, mensuplarına göz açtırmayan güvenlik birimleri, 30 il ve 64 noktada, “Risk Analiz Birimleri” oluşturdu. Birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda güvenlik güçlerince son 15 gün içerisinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik 26 ilde 48 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 152 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde DAEŞ’e yönelik 2016’da 783, 2017’de bin 391, 2018’de bin 327, 2019’da şu ana kadar bin 35 operasyon düzenlendi. Örgüte yönelik operasyonlar sonucu ise 2016’da 3 bin 434, 2017’de 4 bin 884, 2018’de 3 bin 24, 2019 başından şu ana kadar da 2 bin 354 şüpheli gözaltına alındı. 2019’da 179’u sağ, 78’i yaralı olmak üzere 257 DAEŞ’li etkisiz hale getirildi. Türkiye’deki cezaevlerinde bin 774 DAEŞ’li, 115 El Kaide terör örgütü üyesi tutuklu bulunuyor.