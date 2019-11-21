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21.11.2019 - 12:16 |

Dağ 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Dağ 2 filmi başşrol oyuncuları

Dağ 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Alper Çağlar'ın yer aldığı Dağ 2 filmi vizyona girdiği tarih olan 3 Kasım 2016 tarihinden itibaren 37 hafta boyunca vizyonda kaldı ve toplamda 3.600.000 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 40.694.699,17 TL olarak açıklandı. Peki Dağ 2 filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Dağ 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Dağ 2 filmi başşrol oyuncuları

Dağ 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016'nın son aylarında vizyona giren Dağ 2 filminin yönetmen koltuğunda Alper Çağlar oturuyor. İlk filmin üzerinden geçen altı yıllık aranın ardından vizyona giren filmde Özel Kuvvetler'e katılma konusunda oldukça ısrarcı davranan iki can dostu Oğuz ve Bekir'in ilk görev yeri sınır dışına olur. Irak'ta IŞİD tarafından barbarlığın hüküm sürdüğü bölgelere giren Oğuz ve Bekir Türk gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak için harakete geçer.

Filmde Bordo Bereli olabilmek için zorlu koşullardan geçen Oğuz ve Bekir'in özel kuvvetlere girene kadar çektiği meşakatli yollarda filmde konu alınır

“Dağ 2” filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana’da gerçekleştirildi.

DAĞ 2 OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul (Üsteğmen Oğuz Çağlar)

Ufuk Bayraktar (Uzman Çavuş Bekir Özbey)

Murat Serezli (Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa)

Ahu Türkpençe (Gazeteci Ceyda Balaban)

Atılgan Gümüş (Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin)

Murat Arkın (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar)

Armağan Oğuz (Çavuş Baybars Yücel)

Bedii Akın (Boran)

Ece (Buse Varol)

Batur Altınbilek (Atıf Emir Benderlioğlu)

Enegül (Eylül Arular)

Nabat (Açelya Özcan)

Ciya (Ozan Ağaç)

 

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