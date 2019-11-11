11.11.2019 - 16:17 | | DHA
Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!
Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.
Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Kamyon kasasından 82 göçmen çıktı!Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.