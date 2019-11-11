Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi!

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.