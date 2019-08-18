Dedektör köpeği Maks artık emekli

TBMM’nin kadrolu bomba dedektör köpeği Maks, emekli oluyor. Dokuz yıllık hizmet süresini tamamlayan Maks, TBMM’de yapılacak bir törenle emekli olacak. Alman kurdu 11 yaşındaki Maks, TBMM’ye gelmeden önce Hakkâri’de görev yaptı. Hakkâri ve ilçelerinde bir çok hayatı kurtaran Maks’ın, oradaki üç yıllık görevini tamamladıktan sonra, üstleri tarafından ödül olarak tayini TBMM’ye çıkarıldı.

TBMM’de de altı yıl boyunca, eğitmeni Polis Veli Kolcu ile birlikte başarılı çalışma sürdüren Maks, işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenecek bir törenle boynuna madalyası takılıp, birlikte mesai yaptığı polisler tarafından alkışlarla uğurlanacak.

‘Burnu çok hassastır’

Eğitmeni Veli Kolcu, Maks ile ilgili olarak, “Yorgun bile olsa, aramayı bırakmaz. Tam bir görev köpeğidir. Burnu çok hassastır. 50 kiloluk mazot içindeki 20 gram patlayıcıyı bile bulur. Hakkari ve ilçelerinde çok hayat kurtardı, çok bomba buldu” dedi.

Maks şanslı bir Alman kurdu çünkü eğitmeni olan Veli Kolcu veteriner polis. Maks, bir buçuk yaşında Veli Kolcu’ya teslim edilmiş ve Ankara Gölbaşı’nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi’nde (KEM) eğitimini beş buçuk ayda tamamlamış. Önce Antalya’nın il ve ilçelerinde altı aylık staj süresini geçirmiş. Ardından Hakkari’ye tayin edilmiş. Kolcu, Maks’ı şöyle anlatıyor:

“Maks çok güçlü ve sağlıklı bir köpektir. Kolay kolay hastalanmaz. Çok da zarif bir köpek olan Maks, etrafına sevgi dağıttı ve sevgiyi de almasını bildi. En çok hoşlandığı şeylerden biri de bir karış suyun içinde oynamaktır.”

Maks, emekli olduktan sonra prosedür gereği onu alma hakkı eğitmenin olacak. Eğitmen polis Veli Kolcu, Maks’ın sonraki hayatı ile ilgili olarak, “Ona güzel bir emeklilik hayatı yaşatacağım çünkü o bunu hak etti” ifadelerini kullandı.

Üç bombacı da sırada

TBMM’nin kadrolu 3 bomba köpeği daha var. Maks’tan sonra en kıdemli Alman kurtları Ateş (2.5 yaşında), Herkül(3 yaşında) ve Belçika Melinus cinsi Pito (4.5 yaşında) nöbetleşe görevi sürdürecek. Meclis’te iç mekan koruması artık Ateş, Herkül ve Pito’ya ait olacak. Bomba uzmanı köpekler, TBMM kampüsünün güneyindeki bir alanda bulunan eğitim merkezindeki barınaklarda kalıyorlar.

Başlarında bulunan uzman eğitmen Polis Fatih Yerlikaya ve eğitmen Polis Aylin Altınbaşlıer ile birlikte her gün eğitimlerini aralıksız sürdürüyor ve zaman zaman da kampüsteki arama-tarama görevlerine çıkıyorlar. Meclis Başkanı’nın gideceği alanlarda bomba araması yapmak da uzman köpeklerin görevleri arasında bulunuyor.

Dost, vahşet kurbanı

Bu arada Herkül’ün eğitmeni polis Aylin Altınbaşlıer, ölümden kıl payı kurtulan, Dost adındaki bir köpeğin sorununu da yüklenmiş durumda. İki yaşındaki Dost, hayvanlara yapılan zulmün bir örneği; vahşi bir saldırının kurbanı. Olay yakın zamanda Burdur Yeşilova ilçesinde geçiyor. Semtin sevilen sokak köpeği Dost bir gün arka ayaklarını sürüyerek, inleyerek, yara bere içinde perişan bir halde bulunuyor. Sonradan beline aldığı bir kürek darbesi ile felç geçirdiği anlaşılıyor. Ayakları tutmayan Dost’un vücüdunun başka yerlerine de kürekle vurulduğu tespit ediliyor.

Burdur Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Dohak Derneği Başkanı Mesut Çal ve üyeleri Dost’a sahip çıkıp tedavisini yaptırıyorlar. Yaraları iyileşiyor ancak ayakları tutmuyor. Bir insanın saldırısına uğrayıp sakat kalan Dost insanlara küseceğine, aksine insanlara sevgi ile yaklaşıyor. Çimenler üzerinde sürünerek koşsa da hayatla ve insanlarla bağını kopartmıyor.

Hayırseverlere çağrı

Salda Dohak Derneği üyeleri de, bu sevimli köpeği kaderine terk etmiyor. Yürüyüp koşmasına yardımcı olacak tekerlekli bir aparat ile Dost’u sürünmekten kurtarıyorlar. Bu aparat ile yürürken arka ayaklarının hareket ettiğini görünce de umutlanıyorlar. Dost’un fizik tedavisi için bir sponsor ararken de, eğitmen Polis Aylin Altınbaşlıer’e ulaşıyorlar ve Dost’u ona gönderiyorlar.

TBMM KEM bürosunda yapılan muayene ve gözlemin ardından veteriner polis Veli Kolcu, yüreklere su serpen şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tekerlekli arabasına takınca Dost’un adım atmaya çalıştığını gördük. Bana göre Dost’un sadece fizik tedaviye ihtiyacı var. Ondan sonra yürüyeceğini sanıyorum.”

Polis Aylin Altınbaşlıer de Türkiye’de tek Pet Fizyoterapi Kliniğinin İstanbul’da olduğunu belirterek, şu çağrıda bulunuyor: “Bir hayırseverin yardımına ihtiyacımız var. Bir sponsor bulursak Dost’un fizik tedavi sonucu yürüyeceğine inanıyorum.”