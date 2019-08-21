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21.08.2019 - 19:50| İHA

Dehşet anları! Ölmeden önce kızına böyle seslenmiş...

Kırıkkale'de 3 gün önce bir restoranda kızının gözü önününde kocası tarafından bıçaklanan anne Emine B., "ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B. ise "anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Dehşet anları! Ölmeden önce kızına böyle seslenmiş...

 

Kırıkkale'de geçtiğimiz Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43) Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine B. (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin yanında eski eşi Emine B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine B., ölmeden önce "ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine B., 2 gün önce öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sulama kanalından çıkartılan gencin annesi yürekleri yaktıAdana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.
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