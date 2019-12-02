MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Dehşet evi! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
ABONE OL
02.12.2019 - 22:12 | | DHA

Dehşet evi! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

Adana'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Dehşet evi! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nin ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı.

Dehşet evi Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    Sıradaki Haber