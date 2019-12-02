Dehşet evi! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nin ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı.

Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.