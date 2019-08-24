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24.08.2019 - 09:01| İHA

Dehşet! O anlarda kamera kayıttaydı...

Bursa’da cinayet anının kameralara yansıdığı olayda, husumetli olduğu kişiyi öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dehşet! O anlarda kamera kayıttaydı...

Geçen yıl nisan ayında Kestel ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önce de anlaşmazlık olan Ali Ö. (39) ile Erhan K. (47) mahalledeki bir marketin önünde karşılaştı. Erhan K., markete giren Ali Ö.'ye yanındaki silahla 4 el ateş etti. Ali Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise kameralara yansıdı.

Hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Biz olay günü Ali Ö. ile tesadüfen karşılaştık. Ali Ö. ve arkadaşları daha önce beni darp etmişlerdi. Olay günü onu görünce bana ateş edeceğini düşünerek önce ben ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum” dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığı hiçbir indirim uygulamayarak müebbet hapse mahkum etti.

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