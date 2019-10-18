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18.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Deneysel filmler odakta

Geçen yıl ilki düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek deneysel film festivali olma niteliğini taşıyan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, 13-17 Kasım’da günümüz deneysel sinemasının en özgün eserlerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Deneysel filmler odakta

Bu yıl Beyoğlu haricinde Kadıköy’e de uzanan festival, programında deneysel sinemanın usta isimlerinden ilk kez film yapmış olan genç yeteneklere, 18 ayrı başlık altında, 30 ülkeden 128 kısa ve uzun metraj filmin yanı sıra, paneller, söyleşiler, performanslarla İstanbul’un iki yakasında toplam 8 mekanda izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin gösterim mekânları: Beyoğlu’nda SALT, Vault34 Yeşilçam Sineması, İtalyan Kültür Merkezi ve Soho House Istanbul, Kadıköy’de ise Kadıköy Sineması. 

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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