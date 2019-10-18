Deneysel filmler odakta

Bu yıl Beyoğlu haricinde Kadıköy’e de uzanan festival, programında deneysel sinemanın usta isimlerinden ilk kez film yapmış olan genç yeteneklere, 18 ayrı başlık altında, 30 ülkeden 128 kısa ve uzun metraj filmin yanı sıra, paneller, söyleşiler, performanslarla İstanbul’un iki yakasında toplam 8 mekanda izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin gösterim mekânları: Beyoğlu’nda SALT, Vault34 Yeşilçam Sineması, İtalyan Kültür Merkezi ve Soho House Istanbul, Kadıköy’de ise Kadıköy Sineması.