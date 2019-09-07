Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kiminle evlendi?
Dizilerin sevilen yüzü olan Deniz Baysal bir süredir beraber olduğu Barış Yurtçu ile evlendi. Peki, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Deniz Baysal ile ilgili merak edilenler...
Deniz Baysal ve 3 Kasım'da nişanlandığı Barış Yurtçu 6 Eylül'de dünya evine girdi. 1983 doğumlu olan Barış Yurtçu Kolpa isimli müzik grubunun solistidir.
DENİZ BAYSAL KİMDİR?
Deniz Baysal 1991 İzmir doğumludur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.
İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.
"Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.
FİLMOGRAFİ
2011 Bitmeyen Şarkı
Derin Sular Nisan
2012 Babalar ve Evlatlar
Kayıp Şehir Şehnaz
2013 Aşk Ekmek Hayaller Karaca Yılmaz
2014-2015 Kaçak Gelinler Kainat Gencer
2015 Can Bedenden Çıkmayınca Eylem
Beyaz Yalan Alara Korel/Melek Yılmaz
2016 Sevda Kuşun Kanadında Tümay Erbay
Sol Şerit Yasemin
Rüzgarın Kalbi Zeynep
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Hazan Çamkıran
2018-2019 Söz Savcı Derya Duman
2019 7. Koğuştaki Mucize