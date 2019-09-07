Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kiminle evlendi?

Deniz Baysal ve 3 Kasım'da nişanlandığı Barış Yurtçu 6 Eylül'de dünya evine girdi. 1983 doğumlu olan Barış Yurtçu Kolpa isimli müzik grubunun solistidir.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal 1991 İzmir doğumludur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

"Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

FİLMOGRAFİ

2011 Bitmeyen Şarkı

Derin Sular Nisan

2012 Babalar ve Evlatlar

Kayıp Şehir Şehnaz

2013 Aşk Ekmek Hayaller Karaca Yılmaz

2014-2015 Kaçak Gelinler Kainat Gencer

2015 Can Bedenden Çıkmayınca Eylem

Beyaz Yalan Alara Korel/Melek Yılmaz

2016 Sevda Kuşun Kanadında Tümay Erbay

Sol Şerit Yasemin

Rüzgarın Kalbi Zeynep

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Hazan Çamkıran

2018-2019 Söz Savcı Derya Duman

2019 7. Koğuştaki Mucize