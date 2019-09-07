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07.09.2019 - 10:45

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kiminle evlendi?

Dizilerin sevilen yüzü olan Deniz Baysal bir süredir beraber olduğu Barış Yurtçu ile evlendi. Peki, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Deniz Baysal ile ilgili merak edilenler...

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kiminle evlendi?

Deniz Baysal ve 3 Kasım'da nişanlandığı Barış Yurtçu 6 Eylül'de dünya evine girdi. 1983 doğumlu olan Barış Yurtçu Kolpa isimli müzik grubunun solistidir.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal 1991 İzmir doğumludur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

"Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

FİLMOGRAFİ

2011      Bitmeyen Şarkı

              Derin Sular          Nisan

2012      Babalar ve Evlatlar

               Kayıp Şehir        Şehnaz

2013      Aşk Ekmek Hayaller         Karaca Yılmaz

2014-2015           Kaçak Gelinler   Kainat Gencer

2015      Can Bedenden Çıkmayınca          Eylem

              Beyaz Yalan        Alara Korel/Melek Yılmaz

2016      Sevda Kuşun Kanadında Tümay Erbay

              Sol Şerit               Yasemin

              Rüzgarın Kalbi    Zeynep

2017-2018           Fazilet Hanım ve Kızları  Hazan Çamkıran

2018-2019           Söz         Savcı Derya Duman

2019      7. Koğuştaki Mucize

 

Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüşKonya'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı(53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç(46), tutuklandı. Olaydan sonra evli kızı Saliha A.'yı arayarak, "Babanı öldürdüm gel" dediği ortaya çıkan 4 çocuk annesi, ifadesinde eşini bıçaklayarak öldürmek istediğini ancak başka bir kadının kocasını keserle öldürdüğü yönündeki haberlerden esinlenerek, fikrini değiştirdiğini anlattı.Yapılan otopside ise Veysel Sağdıç'ın başında 10 keser darbesi tespit edildi.
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