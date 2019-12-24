Deniz Çakır diziye geri mi dönüyor? Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem rolünde gördüğümüz Deniz Çakır'ın yeniden dizi kadrosuna katılacağı konuşuluyor. EDHO yeni bölüm fragmanında Meryem'in adının geçmesi seyircileri de heyecanlandırdı. Deniz Çakır'ın diziye dönüp dönmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır 31 Aralık 1982 Ankara doğumludur. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki Ferhunde karakteriyle yapmıştır.

DENİZ ÇAKIR DİZİLERİ

2004-2006 Kadın İsterse Alev

2006- 2010 Yaprak Dökümü Ferhunde Güven

2005 İki Arada Aşk Gizem

2006 Evet Benim / İşte Benim "Barmaid" Funda

2006 Avrupa Yakası Serap-Konuk Oyuncu

2008 Kung Fu Panda Usta Engerek

2008 Donkey Xote

2008 The Simpsons: Movie Rod ve Todd Flanders

2008 Iron Man Virginia "Pepper" Potts

2009 Kako Si? Lidya

2009 40 Sevda Hemşire

2010 Iron Man 2 Virginia "Pepper" Potts

2011 Ya Sonra Didem

2011 Cam İpek

2011 İffet İffet

2013 Muhteşem Yüzyıl Şah Sultan

2014 Yasak Calibe

2015 Konuşan Resimler

2015-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem

2016 Altınsoylar Ayşe

2019 Vurgun Reyhan Vardar