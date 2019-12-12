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12.12.2019 - 19:19 | | AA

Denizden kadın cesedi çıktı

Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Denizden kadın cesedi çıktı

Olay yerine gelen ekipler ve deniz polisi, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 61 yaşındaki Solmaz Demirer'e ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizden kadın cesedi çıktı


Bu arada Demirer'in, vaktinin büyük bölümünü balıkçı barınağında geçirdiği ve teknelerde konakladığı, balıkçıların da kendisine "rambo, komando" lakaplarıyla hitap ettiği öğrenildi.

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