Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Kaza, Honaz ilçesinde, Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil hızını alamayıp aynı istikamette ilerleyen ve ismi henüz belirlenemeyen 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan 1 şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeEskişehir’de Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum” dedi.