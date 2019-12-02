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Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ncaÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 30 KasÄ±m'da ÅŸehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerinceÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda, aralarÄ±nda FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock'u kullananlarÄ±n da olduÄŸu 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda iseÂ dijital veriler ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi. Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2'si, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 7'si ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.