02.12.2019 - 18:14 | | DHA
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Denizli'de FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸidenÂ 2'si, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â
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Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ncaÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 30 KasÄ±m'da ÅŸehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerinceÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda, aralarÄ±nda FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock'u kullananlarÄ±n da olduÄŸu 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda iseÂ dijital veriler ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi. Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 2'si, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 7'si ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Vatan Caddesi'nde intihar giriÅŸimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Vergi Dairesi'nin çatÄ±sÄ±na çÄ±kan bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulunuyor. Ä°hbar üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar giriÅŸiminin olduÄŸu alanÄ± kapatÄ±rken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldÄ±. Polis ekipleri ise bir taraftan çatÄ±ya çÄ±kan kiÅŸiyi ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.