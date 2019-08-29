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29.08.2019 - 12:30| AA

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 esnaf ile 1 mühendis ve 1 banka çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıld

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildiği öğrenildi.

Teminatı bile lüks araç fiyatındaGümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk Rolls-Royce marka lüks araç e-ihaleyle 3 milyon liradan satışa sunuldu. Katılım teminatı 100 bin lira olan aracın ihalesine kimse katılmadı. Araç, eylül ayının sonunda tekrar düzenlenecek ihalede yüzde 25 indirimle tekrar satışa konulacak.
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